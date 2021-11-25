Регионы Испании ужесточают антикоронавирусные ограничения

Новости

Эксперт объяснила, как выбрать качественную красную икру и не переплатить 14:30
Матвиенко выразила соболезнования в связи с аварией на шахте в Кузбассе 14:28
К началу декабря в столице похолодает до минус десяти градусов 14:16
Ректор РЭУ: Вузы в состоянии обучить IT 0,5 млн человек к 2024 году 14:13
В Татарстане выдадут QR-коды привитым первым компонентом 14:09
В Югре сгорел Ми-2, вылетевший для осмотра нефтяной скважины 14:05
Росстат начнет собирать данные по устойчивому развитию в 2022 году 13:59
Российские эксперты проверят второй энергоблок БелАЭС 13:54
Пушков оценил слова Тимошенко об энергозависимости Украины от России 13:53
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 13:33
Врио главы МЧС с оперативной группой вылетел в Кемерово 13:31
В Кузбассе горноспасателям пришлось покинуть шахту из-за угрозы взрыва 13:27
Американский эсминец Arleigh Burke направлен в Черное море 13:26
Умер сценарист "Охотника за разумом" Финчера Доминик Орландо 13:23
В России почти на 5% вырос средний чек по ипотеке 13:21
Милоша Земана выписали из больницы 13:15
Сенатор: Проволочки с "СП-2" должны больше волновать ЕС, чем Россию 13:14
Песков назвал причину отсрочки принятия законопроектов о QR-кодах 13:00
Эксперт Минздрава: Дети старше пяти лет стали втрое чаще болеть COVID-19 13:00
Песков назвал способ выжить в пандемию 12:57
Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев 12:48
Лукашенко предупредил о планах оппозиции по дестабилизации Беларуси 12:47
Умерла актриса из "Отпуска за свой счет" с Гурченко Карола Чюрёш 12:40
Депутаты подготовили законопроект о снижении налога на добавленную стоимость 12:35
В Кузбассе окажут помощь семьям погибших шахтеров 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 13:00
Рубрика: В мире

Регионы Испании ужесточают антикоронавирусные ограничения

Текст: Юрий Когалов
В Испании отмечается рост числа инфицированных коронавирусом. Для пиренейского королевства это уже шестая волна COVID-19. И регионы все чаще принимают решение о введении тех или иных ограничений.
Фото: David Ramos/Getty Images Фото: David Ramos/Getty Images
Фото: David Ramos/Getty Images

Так, в Каталонии с завтрашнего дня ковид-сертификат понадобится для того, чтобы попасть в ресторан, спортивный зал или навестить родственника в доме престарелых. Как объяснили власти автономии, в последние дни увеличилось количество госпитализированных, столкнувшись с этой тревожной тенденцией и во избежание перегрузки системы здравоохранения Женералитат решил расшить действие ковид-сертификатов.

В Испании будут судить родителей, не пускавших детей в школу из-за COVID-19

Тот документ вошел в жизнь каталонцев в начале октября, когда его стали требовать для входа на дискотеки, а затем и на различные торжественные мероприятия, проводимые в отелях и ресторанах. И вот теперь его действие снова расширят. Пока только на 15 дней, но не исключено, что эти меры будут впоследствии продлены.

Ковид-сертификат свидетельствует, что человек привился от коронавируса, переболел COVID-19 или недавно сдавал тест, доказавший, что он здоров. Власти не скрывают, что вводят свои ограничения, чтобы стимулировать прививочную кампанию и подтолкнуть к этому шагу тех, кто еще сомневается (в Каталонии вакцинированы около 75%, что значительно ниже общеиспанского уровня в 89%).

Впрочем, прожить в регионе можно и без сертификата. Так, для обеда на террасе ресторана этот документ не требуется, а в домах престарелых посетителям без сертификата могут сделать экспресс-тест на антитела.

Примеру Каталонии готовится последовать Андалусия, в этом регионе ситуация с коронавирусом на данный момент, как говорят местные власти, "вызывает беспокойство, но не тревогу". Но прежде чем вводить ограничения, тут решили посоветоваться с экспертами, поэтому теперь все зависит от того, какие они дадут рекомендации. Предполагается, что введение ковид-сертификатов для входа в ночные заведения, на культурные и спортивные мероприятия не вызовет проблем, поскольку 90% населения региона уже привиты. Правда, вызывает вопросы один момент: среди мест, куда будут пускать только по этим документам, значатся и больницы. И если это ограничение будет введено, будет нарушено право на получение медицинской помощи. В Испании очень трепетно относятся к подобным вопросам. Например, на днях Верховный суд Страны Басков признал незаконным требовать ковид-сертификаты при посещении дискотек и караоке, поскольку таким образом было бы нарушено право на самовыражение.

А вот в Арагоне с сегодняшнего дня уже начали требовать эти сертификаты для доступа к услугам, предоставляемых ночными заведениями. В этом регионе суд встал на сторону властей, он разрешил правительству автономии принимать любые меры, которые необходимы для борьбы с пандемией.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков одобрил идею обратной связи от граждан по QR-кодам
Захарова назвала одержимостью новые санкции США против "Северного потока-2"
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Мишустин призвал устранить препятствия для поставок вакцин от COVID
ВОЗ назвала непривитых основными распространителями коронавируса
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны