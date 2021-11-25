Регионы Испании ужесточают антикоронавирусные ограничения

В Испании отмечается рост числа инфицированных коронавирусом. Для пиренейского королевства это уже шестая волна COVID-19. И регионы все чаще принимают решение о введении тех или иных ограничений.

Так, в Каталонии с завтрашнего дня ковид-сертификат понадобится для того, чтобы попасть в ресторан, спортивный зал или навестить родственника в доме престарелых. Как объяснили власти автономии, в последние дни увеличилось количество госпитализированных, столкнувшись с этой тревожной тенденцией и во избежание перегрузки системы здравоохранения Женералитат решил расшить действие ковид-сертификатов.

Тот документ вошел в жизнь каталонцев в начале октября, когда его стали требовать для входа на дискотеки, а затем и на различные торжественные мероприятия, проводимые в отелях и ресторанах. И вот теперь его действие снова расширят. Пока только на 15 дней, но не исключено, что эти меры будут впоследствии продлены.

Ковид-сертификат свидетельствует, что человек привился от коронавируса, переболел COVID-19 или недавно сдавал тест, доказавший, что он здоров. Власти не скрывают, что вводят свои ограничения, чтобы стимулировать прививочную кампанию и подтолкнуть к этому шагу тех, кто еще сомневается (в Каталонии вакцинированы около 75%, что значительно ниже общеиспанского уровня в 89%).

Впрочем, прожить в регионе можно и без сертификата. Так, для обеда на террасе ресторана этот документ не требуется, а в домах престарелых посетителям без сертификата могут сделать экспресс-тест на антитела.

Примеру Каталонии готовится последовать Андалусия, в этом регионе ситуация с коронавирусом на данный момент, как говорят местные власти, "вызывает беспокойство, но не тревогу". Но прежде чем вводить ограничения, тут решили посоветоваться с экспертами, поэтому теперь все зависит от того, какие они дадут рекомендации. Предполагается, что введение ковид-сертификатов для входа в ночные заведения, на культурные и спортивные мероприятия не вызовет проблем, поскольку 90% населения региона уже привиты. Правда, вызывает вопросы один момент: среди мест, куда будут пускать только по этим документам, значатся и больницы. И если это ограничение будет введено, будет нарушено право на получение медицинской помощи. В Испании очень трепетно относятся к подобным вопросам. Например, на днях Верховный суд Страны Басков признал незаконным требовать ковид-сертификаты при посещении дискотек и караоке, поскольку таким образом было бы нарушено право на самовыражение.

А вот в Арагоне с сегодняшнего дня уже начали требовать эти сертификаты для доступа к услугам, предоставляемых ночными заведениями. В этом регионе суд встал на сторону властей, он разрешил правительству автономии принимать любые меры, которые необходимы для борьбы с пандемией.