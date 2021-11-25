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25.11.2021 15:26
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Новый штамм COVID с 32 мутациями в России не обнаружен

Текст: Нина Егоршева

Новый более опасный штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, в России пока не обнаружен. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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На сегодняшний день в мире зарегистрировано уже десять случаев заболевания новым штаммом - в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Однако эксперты не исключают, что реальное число гораздо выше. Особая опасность нового штамма обусловлена содержанием большого количества мутаций, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

"Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много", - сказал Хафизов, чьи слова передает РИА Новости. При этом он не исключил, что эффективность вакцин против нового штамма может быть несколько снижена. Но, по словам представителя Роспотребнадзора, защита все равно останется.

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