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25.11.2021 17:39
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали, во сколько обошлась поездка Рашкина на охоту

Текст: Татьяна Замахина

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, с которого Госдума согласилась снять неприкосновенность, получил билет на самолет для поездки бесплатно в депутатской кассе и пропустил пленарное заседание. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что инцидент с убийством лося произошел в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. В ГД поступило представление генпрокурора по этому поводу. Депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Голоса распределились следующим образом: "за" - 341, "против" - 55, воздержались - два.

В день, когда Рашкин полетел на охоту, рассматривался проект федерального бюджета, и депутат не оформил на этот день отпуск, сообщил Хинштейн.

"Мало того что прогулял важнейшее заседание, ему еще за это государство заплатило", - заявил он. Хишнейн объяснил, что Рашкин приобрел авиабилет бизнес-класса, оформив его в депутатской кассе бесплатно. "Это еще 31 тысяча рублей из кармана налогоплательщиков", - отметил парламентарий.

Кроме того, в охотничье хозяйство депутат добирался на автомобиле саратовского областного комитета КПРФ, а партии, напомнил Хинштейн, финансируются за народные деньги. "Частный вояж депутата Рашкина обошелся бюджету, то есть избирателям, как минимум в 55 тысяч рублей", - заявил парламентарий. Он пояснил, что в эту сумму входит госпошлина за разрешение на охоту, которую он также не оплатил.

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