В пятницу по всей стране пройдет Всероссийский исторический кроссворд

В пятницу, 26 ноября, по всей стране пройдет необычная просветительская акция - Всероссийский исторический кроссворд. Тема кроссворда в Год науки и технологий посвящена истории средств связи.

Как назывался род револьвера у курьеров ценных грузов?

Что использовали, когда еще не было почтовых марок?

Что такое "виртуальная, но крепкая паутина для связи"?

Вот лишь некоторые загадки, которые предстоит разгадать участникам акции. В общей сложности два часа наедине с историей помогут вспомнить прошлое, освежить в памяти забытые факты, да и просто хорошо провести время, потому что кроссворд - это не только факты.

Участникам исторического кроссворда предложат ответить на вопросы, разгадать ребусы и шарады. Для того чтобы найти ответы, не нужно исторического образования: достаточно знаний школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки. Участвовать могут и дети, и взрослые. Где необходимо, участникам будут помогать волонтеры.

Организатор акции, которая пройдет в 36 регионах России, - Московский городской педагогический университет. Самые активные регионы в этом году - Красноярский и Ставропольский края, Челябинская и Оренбургская области, Алтай, Татарстан.

Необычный формат проверки исторических знаний был придуман в МГПУ в 2019 году. Тогда исторический кроссворд прошел на семи площадках, включая Москву. В акции-2021 уже более 330 площадок - вузы, музеи и библиотеки.

"Нам показалось важным и логичным в Год науки и технологий познакомить знатоков и любителей истории с интересными сюжетами развития всех видов коммуникаций в нашей огромной стране, - заместитель директора Центра публичной истории МГПУ Татьяна Апостолова. - Нам нравится включать в акцию сюжеты, связанные с историей повседневности, с бытом и ежедневной жизнью людей. Ведь это тоже наша история.

Каждый зарегистрированный участник получит большую цветную тетрадь с кроссвордом. 45 дается непосредственно на решение исторических задач, 30 минут - на самопроверку, а остальное время на обсуждение ответов.

Познавательный марафон МГПУ проведет при поддержке Государственной публичной исторической библиотеки России. Зарегистрироваться можно на сайте.

Где решить кроссворд в Москве:

1. Старт-ПРО, МГПУ, Протопоповский пер., д. 5

2. Государственная публичная историческая библиотека России, Старосадский пер., д. 9 c. 1

3. Школа № 1679, Новопетровская ул., д. 1А

4. Парк "Патриот" (Кубинка, Московская обл.)

Важно: вход на площадки в МГПУ, школе № 1679 и Парке Патриот - только при предъявлении QR-кода, ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов, или справки о медицинском отводе от прививки, а также документа, удостоверяющего личность. Также на всех площадках необходимо использовать маски.