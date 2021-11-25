В России начали прием предзаказов на конкурента Highlander

Прием предварительных заказов на внедорожник Exeed VX начался в России. При этом стоимость и комплектации пока не объявлены, и первым 100 рисковым покупателям, которые уже заключат соглашения с дилерами, предложат ценные подарки - механические часы "одного из старейших часовых заводов России с логотипом бренда".

"Живые" продажи начнутся ровно через неделю, 2 декабря, сразу после того, как компания проведет онлайн-презентацию модели.

Напомним, Exeed VX в России, который из-за сопоставимых размеров нередко называют соперником Toyota Highlander, получит 2-литровый турбомотор мощностью 249 л.с., роботизированную коробку передач 7DCT и полный привод.

У него семиместный салон (будет версия с белой кожей) и 520-литровый багажник. В список опций входят трехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, визуально объединенная с экраном мультимедиа, проекционный дисплей, система кругового обзора, пакет опций ADAS с адаптивным круиз-контролем, премиум-акустика Sony и огромная панорамная крыша.

Известно, что на автомобиль будет действовать 7-летняя гарантия (альтернатива - 200 000 км пробега).