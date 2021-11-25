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25.11.2021 13:21
Рубрика: Экономика

В России почти на 5% вырос средний чек по ипотеке

Текст: Евгения Думанская

В октябре средний размер ипотеки в России составил 3,5 миллиона рублей, что на 4,9% больше показателя сентября, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Как отметили аналитики бюро, в этом году, в отличие от прошлого, средняя сумма кредита быстрее растет в "нестоличных" регионах. В 2020 году средний чек ипотеки в Москвы вырос на 18,5%, тогда как в регионах рост составил 10,9%. В этом году за десять месяцев в Москве средняя сумма кредита стала выше на 24,3%, а в других субъектах - на 27,5%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что опережающий рост наблюдается в регионах, где стоимость жилья позволяет уложиться в три миллиона рублей. В этих условиях большое значение приобретают собственные программы банков, которые пока не торопятся повышать стоимость ипотеки вслед за ростом ключевой ставки.

"Тем не менее в ближайшей перспективе возможна коррекция темпов роста ипотеки в сторону снижения", - считает Волков.

Ранее специалисты сообщили о замедлении роста цен на новостройки, а также тенденции к сокращению стоимости "квадрата" на первичном и вторичном рынках.

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