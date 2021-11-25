ВОЗ назвала непривитых основными распространителями коронавируса

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что именно непривитые люди становятся основными распространителями коронавируса.

"Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации", - заявили в бюро. Также в ВОЗ подчеркивают, что вакцинация от COVID-19 особенно важна для людей старше 60 лет и лиц с ослабленным иммунитетом, передает РИА Новости.

Кроме того, отмечается эффективность профилактических мер. В первую очередь речь идет о ношении масок и проветривании помещений. При совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается, подчеркивают в ВОЗ.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил о снижении числа больных, которые переносят коронавирус бессимптомно. Это, по его мнению, связано с особенностями штамма "дельта", который считается более активным и агрессивным.