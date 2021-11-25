Захарова назвала одержимостью новые санкции США против "Северного потока-2"

"Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком-2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости", - отметила Захарова, обратив внимание, что проект находится на стадии завершения подготовки к запуску в эксплуатацию. Дипломат также напомнила, что Россия неоднократно излагала аргументы, подтверждающие исключительно коммерческий характер "Северного потока-2", он известны всем сторонам. Этот газопровод просто необходим для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза.

По мнению Захаровой, введенные США санкции "бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США". А в случае с "Серверным потоком-2" - по интересам союзников США - ЕС, Германии, отметила дипломат. "Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции - нелегитимны", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Работы уже завершены, теперь газопровод должен пройти сертификацию.

Тем не менее Минфин США ввел санкции в отношении кипрской компании Transadria и судна Marlin, ходящего под российским флагом, которые принимали участие в строительстве. Российская сторона назвала эти ограничения незаконными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что российская сторона станет адекватно реагировать на недружественные шаги в отношении газопровода "Северный поток-2". "Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода", - обратил внимание министр.