Biocad получила патент на новую вакцину от COVID-19

Российская биотехнологическая компания Biocad получила патент на еще одну вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента. Ведомство заключило, что вакцина от Biocad соответствует мировой новизне.

Как отмечается в сообщении, новая вакцина является векторной и создана на основе аденовируса 5 типа.

"После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции", - говорится в релизе Роспатента.

По словам главы службы Григория Ивлиева, ведомство запатентовало вакцину в комплексе - как средство профилактики от заражения коронавирусом, так и его использование для создания иммунитета.

"Комплексный подход обеспечивает конкурентоспособность отечественной разработки как на российском, так и на зарубежном рынках при условии, что она будет также запатентована за границей", - отметил Григорий Ивлиев.

Авторами изобретения стали ученые Павел Гершович, Александр Прокофьев, Анна Стрелкова, Наталья Спирина, Татьяна Шугаева, Павел Яковлев и Дмитрий Морозов.

Biocad является одной из российских компаний, которые производят вакцину "Спутник V", разработанную в центре имени Гамалеи. Новая вакцина - это собственная разработка компании. Она еще в июле получила разрешение Минздрава на проведение клинических исследований.