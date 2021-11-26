Цена нефти на бирже упала почти на 5%

Нефтяные цены демонстрируют падение. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 4,77%, до 78,3 доллара за баррель. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI упала на 5,63%, до 73,98 доллара за баррель.

Основной причиной падения сырьевых котировок называют желание целого ряда стран раскрыть стратегические резервы.

Так, в начале этой недели президент США Джо Байден заявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, на подобный шаг пошли также Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Великобритания. Суммарный объем нефти, который собираются реализовать эти страны, составит не менее 74-77 млн баррелей. Этого хватит, чтобы убрать дефицит нефти на полтора или два с половиной месяца.