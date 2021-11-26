Чехия закрыла въезд посещавшим страны южной Африки гражданам

Власти Чехии запретили въезд в страну гражданам, которые за последние 14 дней посетили ряд стран южной Африки. Об этом сообщил глава МИД республики Якуб Кулганек.

"С субботы будет запрещен въезд в Чехию граждан третьих стран, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии", - написал министр на своей странице в Twitter. Запрет будет действовать как минимум до 12 декабря.

Ранее новый опасный штамм коронавируса с 32 мутациями был обнаружен в ЮАР и других странах южной Африки.