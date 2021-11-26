Что будет с автомобилем, если одну шину поставить наоборот

Производители покрышек уделяют внимание каждой детали, чтобы зимняя резина была максимально надежной и обеспечивала максимальное сцепление с дорогой даже в гололед. Особое направление протектора играет в этом важную роль.

Однако шиномонтажом не всегда занимаются квалифицированные мастера. При смене резины они запросто могут перепутать направление протектора и поставить покрышки вразнобой. Что будет с управляемостью автомобиля в таком случае?

Есть несколько разновидностей протектора, пишет aif.ru. Самый популярный - симметричный ненаправленный. Такие шины могут стоять на колесах любых размеров, вплоть до тракторных. Они отлично цепляются за асфальт, замечательно ведут себя на бездорожье. Из минусов - относительно слабая управляемость и нестабильность на прямых дорогах.

Симметричный направленный протектор не так распространен, как предыдущий вариант. Чаще всего он напоминает "елочку": подобные шины отлично отводят воду на большой скорости. Из минусов - шумность на асфальте и непослушность на плохой дороге. Именно такую резину нужно устанавливать по направлению движения, указанного стрелочкой с надписью Rotation.

Третья разновидность - это несимметричный ненаправленный протектор. Ее можно опознать по широким канавкам сбоку и ветвящимся, словно трещинки на разбитом стекле, линиям протектора. Такие шины позволяют автомобилю лучше стабилизироваться вокруг своего центра масс и быть более управляемым на плохой дороге. Они имеют относительно невысокий протектор и ставятся на многие современные автомобили с высокими скоростями. Бездорожье такие шины выдерживают плоховато. При установке важно соблюдать маркировку Outside и Inside: первая - это правая шина, вторая - левая.

Что будет, если мастер не учтет направление протектора и поставит шину кое-как? Когда колесо с направленным рисунком начнет вращаться в другом направлении, то начнет накапливать воду и снежную кашу, а не отводить их на дорогу.

Ламели фрикционных зимних шин при движении в правильном направлении раскрываются, увеличивая эффективность работы. В обратном направлении эффект будет прямо противоположным.

Если неправильно будет развернут рисунок одного колеса на оси, тогда автомобиль заметно потеряет в управляемости, руль придется удерживать под небольшим углом. На небольших скоростях это будет не так заметно. Но со временем протектор начнет изнашиваться неравномерно, сточится его внешняя сторона. Будет нарастать биение при езде. А через 5-6 тысяч километров пробега передние колеса будут испорчены безвозвратно.

При смене резины важно контролировать работу мастеров. И перед началом эксплуатации автомобиля убедиться, что все установлено в правильном направлении.