Дизельному Hyundai Tucson добавили две комплектации

Комплектации Family Plus и Lifestyle Plus появились в российском конфигураторе кроссовера Hyundai Tucson. Компания разработала их специально для нашего рынка с учетом большого спроса на дизельные автомобили.

Собственно, обе версии оснащаются именно мотором Smartstream D2.0 мощностью 186 л.с., который в Hyundai называют популярным у клиентов. В связке работают 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и система интеллектуального полного привода HTRAC с функцией выбора режимов движения Drive Mode Select.

Отличия данных модификаций - в добавлении полезных опциях и поддержке инновационных телематических сервисов Bluelink. Кроме того, функционал можно дополнительно расширить за счет пакетов Navigation и Smart Sense.

В Family Plus, в частности, кроссовер получил шесть подушек безопасности, светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов, подогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, двухзонный климат-контроль с функцией рассеивания воздуха Multi Air Mode, мультимедиасистему с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, задние парктроники, а также 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В Lifestyle Plus предложены сиденья с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи, цифровая приборка с монитором на 10,25 дюйма, аудиосистема Krell с 8 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем, электронный селектор АКП, контурная подсветка салона и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Что касается сервисов Bluelink, то речь идет о запуске мотора и прогреве салона с помощью смартфона.

Максимальная рекомендованная розничная цена Tucson в версии Family Plus составляет 2 544 000 рублей, в Lifestyle Plus - 2 764 000.