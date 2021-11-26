Дорожных хулиганов могут обязать отдавать авто в пользу пострадавших

В Госдуме разрабатывается законопроект об ужесточении наказания лихачей на дорогах - одна из его норм может предусматривать изъятие автомобилей у злостных нарушителей для возмещения материального ущерба пострадавшим. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который является одним из инициаторов.

Он напомнил, что есть случаи, когда водителей привлекали к ответственности по 400-500 раз.

"Они демонстративно показывают всем, что закон не работает, - подчеркнул депутат. - Надо вносить изменения, что эти действия должны быть уголовно-наказуемыми, а машина должна уйти на погашение долгов по возмещению материального ущерба".

По словам Пискарева, работа над законопроектом об ужесточении наказания для дорожных лихачей почти завершена.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил ускорить работу над инициативой на эту тему. Уголовную ответственность предлагается вводить для случаев неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей. Спикер заявлял, что депутаты считают правильным предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются хулиганские действия.