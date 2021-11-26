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Джервейс снимется в комедии об отсутствии у немцев чувства юмора

Новости
    26.11.2021, 13:45
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Британский комик, сценарист, актер и режиссер Рики Джервейс, готовящийся к выпуску финального сезона своего экзистенциального сериала "Жизнь после смерти" (After Life), снимется в немецкой комедии. Об этом сообщает портал Deadine.

Съемки нового проекта, получившего название Greenlight - German Genius, уже начались в Берлине. Комедийный сериал будет состоять из восьми эпизодов. Наряду с Рики Джервейсом в съемках примет участие Кида Рамадан, который ранее сыграл в многосерийном немецком криминальном сериале "4 квартала" (4 Blocks) и получил высокую похвалу от Джервейса в записи в Twitter в 2018-м.

Эта деталь в гораздо более подробном и экзальтированном виде получит свое отражение на экране, а основной сюжетной линией станет выкуп Рамаданом у Джервейса авторских прав на другой проект англичанина - сериал "Массовка" (Extras), который тот создал в соавторстве со Стивеном Мерчантом. На первый взгляд, все складывается наилучшим образом, однако вскоре Рамадан оказывается в крайне затруднительном положении - актеров с мировой известностью в Германии почти нет, а с чувством юмора у немцев дела обстоят не очень хорошо. По крайней мере, за рубежом о нем ничего не знают.

Сценаристами проекта станут Детлев Бук, Кунейт Кая, Константин Либ и Серайна Никос, Бук и Кая также выступят в качестве режиссеров сериала.

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