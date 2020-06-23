Рики Джервейс: "Жизнь после смерти" закончится на третьем сезоне

Британский комик, актер, продюсер и режиссер Рики Джервейс сообщил в интервью британской газеты The Sun, что его крайне успешный и запоминающийся сериал "Жизнь после смерти" (After Life), чей второй сезон вышел на экраны этой весной на стриминговом сервисе Netflix, закончится на третьем сезоне.

Как бы то ни было - для Джервейса такое продление сериала уже своего рода рекорд, так как другие, не менее резонансные произведения (например, драма о трудовых буднях "Офис") так и не перешагнули психологической отметки в два сезона.

Создатель "Жизни после смерти" признался, что уже принял окончательное решение, четвертого раунда не будет. Да, действительно, ему иногда приходится изрекать что-то вроде "никогда не говори никогда", но это всего лишь своего рода напоминание себе о сделанном. Соблазнов слишком много: и сам проект, и внимание аудитории.

В ходе своих рассуждений Джервейс вспомнил о выражении "если хочешь управлять оркестром, повернись спиной к толпе". Ведь желание публики увидеть еще один сезон может быть обманчиво.

На настоящий момент известно, что помимо третьего сезона та часть зрителей, которая все-таки определилась со своими симпатиями к сериалу, может рассчитывать и на рождественский спецвыпуск.

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