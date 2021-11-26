Гинцбург: Говорить о необходимости модификации "Спутника V" под "африканский" штамм рано

Вакцина "Спутник V" дает наиболее широкий спектр антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому, вероятнее всего, именно этот препарат окажется самым эффективным против нового штамма коронавируса с 32 мутациями, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что необходимость модернизировать препарат возникнет, если его эффективность снизится в 10 раз.

"Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но "Спутник V" дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше", - сказал Гинцбург РИА Новостям.

Напомним, накануне были обнародованы результаты долговременного исследования венгерских специалистов, которые в течение многих месяцев наблюдали привитых "Спутником V" и западными вакцинами. Российский препарат показал лучшую эффективность - на уровне 98% по защите от летальных случаев COVID-19 в сравнении с четырьмя другими наиболее распространенными вакцинами.

"Пока нет необходимости модернизировать вакцину, оснований говорить об этом нет. Это будет нужно, только если ее эффективность снизится в десять раз, тогда нужно будет менять состав вакцины", - считает Гинцбург. В то же время глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил сегодня, что технологически такая модернизация сложностей не вызовет.

Заявления специалистов связаны с появлением в Южной Африке нового варианта SARS-CoV-2 c большим количеством мутаций. Многие из 32 выявленных мутаций, по мнению ученых, которые провели секвенирование, указывают на высокую трансмиссивность (заразность) нового варианта, а также, возможно, его устойчивость к вакцинам. Это объясняется тем, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19, а вакцины разрабатывались именно в расчете на последовательности части генома S-белка.

В ВОЗ сегодня заявили, что необходимо продолжить изучение нового варианта коронавируса прежде чем делать окончательные выводы.