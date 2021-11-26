Новости

Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже 73 долларов 19:11
В КЧР завели дело после ликвидации двоих боевиков 19:08
Собянин перевел четыре ковидных стационарах в обычный режим 19:06
В Минздраве рассказали, какие прививки снижают риск развития деменции 18:53
В России может появиться новый профессиональный праздник 18:45
Выпускникам без опыта работы трудоустроиться станет легче 18:27
Суд передал государству имущество экс-главы Удмуртии на 120 млн рублей 17:55
Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь" 17:54
Сухопутные войска получат 20 танков "Армата" до конца года 17:52
Гинцбург: Говорить о необходимости модификации "Спутника V" под "африканский" штамм рано 17:51
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе 17:45
В Москве создан народный мемориал в память о погибших в шахте "Листвяжная" 17:44
Читатели "РГ" рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 17:41
Названы условия для оформления больничного в платной клинике 17:31
"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет долга 17:29
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная" 17:29
РФ и Беларусь займут общую позицию на Ассамблее МПС по миграционному кризису 17:24
Лауреаты научной премии Сбера получат по 20 миллионов рублей 17:14
Москвичей ждет гололедица в ближайшие часы 17:03
Названы причины, по которым иностранцы приезжают делать ЭКО в Россию 17:02
Бельгийский суд запретил сервис Uber в Брюсселе 17:01
Последний мэр Горького Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия 16:48
СМИ: В Москве экстренно госпитализирован Александр Градский 16:38
Лукашенко ответил на слухи о заинтересованности Минска в миграционном кризисе 16:28
Выживший в кузбасской шахте спасатель рассказал о своем самочувствии 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 17:51
Рубрика: Общество

Гинцбург: Говорить о необходимости модификации "Спутника V" под "африканский" штамм рано

Текст: Ирина Невинная

Вакцина "Спутник V" дает наиболее широкий спектр антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому, вероятнее всего, именно этот препарат окажется самым эффективным против нового штамма коронавируса с 32 мутациями, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что необходимость модернизировать препарат возникнет, если его эффективность снизится в 10 раз.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
"Спутник V" проверят на эффективность против африканского штамма COVID-19

"Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но "Спутник V" дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше", - сказал Гинцбург РИА Новостям.

Напомним, накануне были обнародованы результаты долговременного исследования венгерских специалистов, которые в течение многих месяцев наблюдали привитых "Спутником V" и западными вакцинами. Российский препарат показал лучшую эффективность - на уровне 98% по защите от летальных случаев COVID-19 в сравнении с четырьмя другими наиболее распространенными вакцинами.

"Пока нет необходимости модернизировать вакцину, оснований говорить об этом нет. Это будет нужно, только если ее эффективность снизится в десять раз, тогда нужно будет менять состав вакцины", - считает Гинцбург. В то же время глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил сегодня, что технологически такая модернизация сложностей не вызовет.

Заявления специалистов связаны с появлением в Южной Африке нового варианта SARS-CoV-2 c большим количеством мутаций. Многие из 32 выявленных мутаций, по мнению ученых, которые провели секвенирование, указывают на высокую трансмиссивность (заразность) нового варианта, а также, возможно, его устойчивость к вакцинам. Это объясняется тем, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19, а вакцины разрабатывались именно в расчете на последовательности части генома S-белка.

В ВОЗ сегодня заявили, что необходимо продолжить изучение нового варианта коронавируса прежде чем делать окончательные выводы.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"