Инфекционист Чуланов: COVID-19 пока нельзя назвать сезонным заболеванием

Коронавирус пока нельзя назвать сезонным заболеванием. Об этом сказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, слова которого приводит "Интерфакс".

По словам Чуланова, четкая связь между временами года и всплесками заболеваемости не установлена.

"Я думаю, что нам предстоит еще узнать больше о том, как инфекция себя будет вести, чтобы понимать, как такого рода возбудители и вызываемое ими заболевание связаны или не связаны с внутригодовой и многолетней цикличностью", - пояснил специалист.

В числе же главных факторов, от которых зависит распространение коронавируса, Владимир Чуланов назвал появление штамма "дельта" и низкий уровень коллективного иммунитета.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета в целом по России составляет сейчас 50,4%, а в шести регионах приближается к 80%. Также недавно стало известно, что в России могут начать производство вакцины против COVID-19 на основе "дельта"-штамма.