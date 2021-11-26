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26.11.2021 11:04
Рубрика: Общество

Инфекционист Чуланов: COVID-19 пока нельзя назвать сезонным заболеванием

Текст: Алексей Рыбин

Коронавирус пока нельзя назвать сезонным заболеванием. Об этом сказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, слова которого приводит "Интерфакс".

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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По словам Чуланова, четкая связь между временами года и всплесками заболеваемости не установлена.

"Я думаю, что нам предстоит еще узнать больше о том, как инфекция себя будет вести, чтобы понимать, как такого рода возбудители и вызываемое ими заболевание связаны или не связаны с внутригодовой и многолетней цикличностью", - пояснил специалист.

В числе же главных факторов, от которых зависит распространение коронавируса, Владимир Чуланов назвал появление штамма "дельта" и низкий уровень коллективного иммунитета.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета в целом по России составляет сейчас 50,4%, а в шести регионах приближается к 80%. Также недавно стало известно, что в России могут начать производство вакцины против COVID-19 на основе "дельта"-штамма.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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