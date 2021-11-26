Лукашенко ответил на слухи о заинтересованности Минска в миграционном кризисе

Жесткой критике подверг Александр Лукашенко любые спекуляции относительно, якобы, заинтересованности Минска в миграционном кризисе. Свою позицию он изложил в пятницу после общения с беженцами в ТЛЦ на границе с Польшей, передает пресс-служба главы государства.

"Не слушайте вы эти фейки, что это нам выгодно, что их "Белавиа" возит. Глупость полная", - подчеркнул президент. Наоборот, пояснил он: Беларусь, в том числе, является пострадавшей стороной в этой ситуации. Ведь вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами, и глава государства, и чиновники вынуждены решать вопросы, связанные с кризисом с беженцами.

А Запад, по его словам, действительно пытается извлечь свою выгоду: "они используют, особенно поляки, эту ситуацию, а американцы им диктуют, что делать". Вот почему, в складывающихся условиях, в Минске не намерены защищать коллективный Запад от миграционных потоков. "Вы ввели против меня санкции, вы набросили мне на шею петлю, чтобы удушить, и вы, мерзавцы, хотите, чтобы я вас защищал. Не будет этого!" - гарантировал свою позицию оппонентам Лукашенко. В тоже время он дал понять, что РБ не против вести диалог на любом уровне, ведь главное - защитить беженцев.

Он обратил внимание и на тот факт, что даже польские пограничники ратуют за то, чтобы "жить и дружить", как раньше, вместе охраняя границу. В Беларуси не против такой инициативы, но советуют партнерам делать шаги "в этом направлении. Что ж вы выбрасываете людей? Это что, скотина какая-то? - поставил вопрос глава РБ. - Мерзкие, дешевые вредители. Радуются и хайпуют. Никаких денег не дают. Но мы сделаем все, чтобы они заплатили. Не заплатят - обойдемся", - заверил президент.

Дело в том, пояснил он, что в ситуации с беженцами финансовая помощь возможна с различных сторон, включая диаспоры. В ответ на один из вопросов иностранного журналиста он даже не исключил, что помочь может и президент Турции: "Реджеп старый мой друг. Он для этих несчастных людей, мусульман, найдет деньги".

Что же касается прозвучавших в Польше заявлений о перекрытии воздушных путей доставки беженцев, Лукашенко заметил, что эти потоки не остановить, люди будут искать другие, в том числе пешие маршруты. "Эти бездумные мерзавцы на Западе не понимают, что они творят. Если это произойдет в Беларуси и России, там мало не покажется, мы вынуждены будем защищаться, и будем использовать для этого всякие методы".