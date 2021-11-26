Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь"

Морская рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, благодаря чему способна "реально продлевать жизнь" человека. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, продукт также содержит витамин В12, йод и белки, однако восполнить дефицит этих элементов способны и другие продукты. "А вот кислоты Омега-3 вы нигде не найдете", - пояснил врач.

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 влияют на многие органы: улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. По словам Мясникова, Омега-3 способны также замедлить процесс образования морщин.

При этом есть одна группа населения, которой морская рыба в больших количествах может повредить. Речь идет о беременных женщинах. Проблема в этом случае связана с ртутью, которая содержится в рыбе и вредна для будущего ребенка. Оптимальным для беременных будет употребление морской рыбы два раза в неделю.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева назвала продукты, которые помогут восполнить дефицит Омега-3. Кроме морской рыбы, в это число вошли оливковое и льняное масло.

"Есть три вида Омега-3 жирных кислот, которые нам необходимы: альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая кислоты (ДГК). Самое большое количество полезных свойств именно у двух последних кислотах", - объяснила доктор. Особенность их в том, что эти кислоты организм человека не может синтезировать, и попасть к нему они могут только с пищей.