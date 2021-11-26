Мурашко: Вакцина для подростков от COVID-19 поступит в оборот через три недели

Первые комплекты вакцины "Спутник М" против коронавируса могут поступить в гражданский оборот через три недели. Сейчас они находятся на контроле качества, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По детской вакцине: первые серии сегодня уже произведены, они находятся на контроле качества. Поэтому мы планируем по завершении контроля - это займет около трех недель - подать в гражданский оборот вакцину для подростков", - пояснил Мурашко, чьи слова передает РИА Новости.

Также министр рассказал, что российские вакцины от коронавируса сейчас проверяются на эффективность против новых штаммов. Он сообщил, что два отечественных учреждения вошли в список аккредитованных по мониторингу Всемирной организации здравоохранения. "Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", - уточнил Михаил Мурашко.

Ранее стало известно о появлении в Ботсване нового, более заразного штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Этот штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. На данный момент зарегистрировано уже 22 случая заражения. В пятницу Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве чрезвычайной встречи для обсуждения нового штамма.