Постановление правительства Мурманской области от 24 ноября 2021 года № 872-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 23.11.2021 № 33 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 15.11.2021 № 842-ПП), изменения, заменив в абзаце восьмом пункта 2.11 и абзаце четвертом подпункта 6 пункта 3.3 слова "по 26.11.2021" словами "по 24.12.2021".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







