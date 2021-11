Названа еда, которая спасет от зашкаливающего холестерина после 40

Чтобы быть в форме после 40-50 лет и хорошо себя чувствовать, важно регулярно практиковать физические нагрузки (например, ежедневную ходьбу в течение часа), отказаться от вредных привычек, внимательно относиться к уровню хронического стресса и обязательно контролировать холестерин.

Что касается последнего, то тут правило простое - необходимо включить в рацион достаточное количество овощей и фруктов.

"Регулярное употребление овощей и фруктов действительно может уберечь вас от хронических заболеваний", - отметила в интервью Eat This, Not That! доктор медицинских наук, врач-диетолог Меган Мешер-Кокс.

По ее словам, регулярное дополнение завтрака фруктами и горячих блюд овощами не только поможет контролировать холестерин, но и будет профилактикой диабета, высокого артериального давления и сердечных недугов.

Ранее руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, кардиолог и диетолог Наталья Карамнова объяснила, что для поддержания здоровья важно не только контролировать сахар и отказывать себе в чрезмерном потреблении простых углеводов, но и следить за солью.

"Первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является избыточное потребление соли", - подчеркнула кандидат медицинских наук.