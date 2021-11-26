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26.11.2021 18:33
Рубрика: Общество

Новый "Причал" сменил на МКС отслуживший 20 лет стыковочный модуль "Пирс"

Текст: Александр Емельяненков
Через двое суток после отправки с Байконура транспортный грузовой корабль, модифицированный под конкретную миссию, обеспечил благополучную стыковку узлового модуля "Причал" с Международной космической станцией.

Как ранее сообщала "РГ", узловой модуль представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями. Его стартовая масса 4,65 тонны, диаметр корпуса - 3,3 метра, герметичный объем - 19 кубометров. Стыковка, как и планировалось, проходила в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами с Земли и космонавтов - с борта МКС. На сайте "Роскосмоса" велась прямая трансляция этой технологической операции.

Фото: Eugene Hoshiko/AP
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Вчера и сегодня, в том числе за несколько часов до стыковки, поступали официальные сообщения, что полет транспортного корабля в связке с узловым модулем для МКС проходит согласно плану, без замечаний. А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин еще ранее заявил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе перспективного корабля "Орел". Теперь к российскому сегменту может быть пристыковано до пяти объектов одновременно.

Какие события этому предшествовали?

Транспортный грузовой корабль-модуль "Прогресс М-УМ" выведен на заданную орбиту ракетой "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Байконур 24 ноября. Общая масса полезной грузки составила 8,18 тонны - как отмечают специалисты, это рекордный показатель для запусков к МКС на таком типе ракет.

А 25 ноября, чтобы освободить место для вновь прибывшего грузовика, от Международной космической станции со стороны российского многофункционального модуля "Наука" отстыковали грузовой "Прогресс МС-17". Вместе с ним отделилась и так называемая проставка пассивного стыковочного агрегата.

Напомним, что "Прогресс МС-17" причалил к МКС этим летом в начале июля. А месяц назад его "перепарковали": 21 октября он отстыковался от модуля "Поиск" и больше суток маневрировал в автономном полете, удаляясь от станции на 185 километров. Через 29 часов "Прогресс МС-17" в автоматическом режиме причалил к модулю "Наука" - в том числе для того, чтобы забрать на себя стыковочную проставку, потребность в которой отпала. Примечательно, что для того, чтобы ввести в состав станции модуль "Наука", от МКС также отняли один элемент. В июле 2021 года "Прогресс МС-16" при отстыковке забрал модуль "Пирс", проработавший в составе станции 20 лет.

Выполнивший свою миссию грузовик был планово сведен с орбиты, его крупные конструкции, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали в несудоходном районе Тихого океана в 1880 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 7740 километрах от столицы Чили Сантьяго.

А модифицированный "Прогресс М-УМ" помимо стыковочного узла "Причал" тем же "рейсом" доставил на МКС около 700 килограммов различных грузов, включая аппаратуру и расходные материалы, средства медицинского и санитарно-гигиенического назначения, водоочистки, для технического обслуживания, а также стандартные рационы питания.

Тем временем

На Байконуре состыковали с переходным отсеком ракеты-носителя очередной пилотируемым корабль "Союз МС-20", который уже 8 декабря должен стартовать к МКС по контракту с компанией Space Adventures. Если все пойдет по плану, он доставит на Международную космическую станцию экипаж из трех человек. Это командир корабля летчик-космонавт России Александр Мисуркин и два участника космического полета - президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Переходной отсек, с которым сейчас работают инженеры в монтажно-испытательном корпусе, входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса "Союз МС-20" в бортовую систему управления ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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