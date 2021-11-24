С Байконура запустили новый российский модуль-порт МКС

С космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с узловым модулем российского сегмента МКС "Причал". Это второй после "Науки" модуль, запускаемый в 2021 году Россией на орбиту. Что не может не радовать, ведь подобных пусков у нас не было целых одиннадцать лет.

Как рассказали специалисты, специально для транспортировки "Причала" был модифицирован корабль серии "Прогресс". По сути, его грузовой отсек заменили на новый модуль, скрепив их вместе. "Причал" должен пристыковаться к МКС через двое суток - вечером в пятницу. Схема полета - классическая: корабль сделает 34 витка вокруг Земли.

Узловой модуль представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями. Его стартовая масса 4,65 тонны, диаметр корпуса - 3,3 метра, герметичный объем - 19 кубических метров. Какие возможности откроются с пропиской "Причала" на орбите? Прежде всего, это стыковки к узловому модулю одновременно до пяти пилотируемых кораблей "Союз МС", "Орел" и грузовых "Прогресс МС".

На январь запланирован выход в открытый космос по российской программе для прокладки кабелей между "Причалом" и "Наукой" членами экспедиции МКС-66 и МКС-65 Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Кстати, Герой России Антон Шкаплеров стал новым командиром МКС. Как рассказали в "Роскосмосе", Герой России Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю будущей весной. В свою нынешнюю миссию Антон Шкаплеров отправился 5 октября 2021 года на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19". Нынешний полет - четвертый в его космической карьере.

Первая стыковка пилотируемого корабля к "Причалу" запланирована на весну будущего года.

Кроме того, с "Причалом" российский сегмент МКС получит другие дополнительные технические возможности и перспективы. Корабль-модуль также доставит на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

"Причал" пристыкуется к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Как ожидается, это произойдет завтра в 18:25 мск. Готовясь к этому, наши космонавты поменяли программное обеспечение "Науки".

Кстати, эксперты не исключают, что в будущем узловой модуль может быть отсоединен и перемещен в состав новой российской орбитальной станции. Как ранее стало известно, решение о включении в состав новой российской орбитальной станции модулей МКС специалисты представят по результатам эскизного проекта, разработка которого начнется в нынешнем году.

Напомним: 31 июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета по вопросу дальнейшей эксплуатации МКС и результатах системного проектирования Российской орбитальной служебной станции. Совет Главных конструкторов, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента после 2024 года создает дополнительные риски. Чтобы не нарушать планомерного наращивания околоземной космической инфраструктуры, предложено создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите.