Опрос: Автовладельцы не доверят свои машины даже близким

Почти половина автовладельцев в принципе не готова давать свою машину кому-либо. Даже родственникам, показал опрос, проведенный порталом Авто.ру. Так что главный аргумент противников введения такой меры ответственности, как конфискация автомобиля, устарел.

Время продажи автомобилей по доверенности прошло. Те, кто передает кому-то автомобиль, как правило, знает кому, и контролирует его эксплуатацию за небольшим исключением. Как показал опрос, всего 24 процента респондентов готовы одолжить автомобиль другому человеку. И лишь половина из них не стали бы в этом случае контролировать управление машиной.

48,5% опрошенных не готовы в принципе давать свою машину другим людям. И этому есть причины. Главная (31,8%) - это страх, что другой водитель будет неаккуратен, что-нибудь сломает или вовсе попадет в ДТП. Ещё 21,7% опрошенных не хотят получать штрафы за чужие нарушения. Есть те, кому некомфортно настраивать машину "под себя" после другого водителя, - так ответили 14%.

Россияне доверяют управление своим автомобилем в основном супругу/супруге (45,6%) и родителям (30,7%). Детям готовы дать машину 18,3% опрошенных. А друзьям - только 12%.

При этом всего лишь у 11,6% опрошенных был негативный опыт, когда они доверяли свой автомобиль другим людям, а им потом приходили штрафы. Но у большинства водителей (88,4%) всё обошлось без происшествий.

Большинство респондентов (73,7%) никогда не брали взаймы чужой автомобиль.

Так что идеи сделать каршеринг народным, то есть, чтобы автомобилисты сдавали свою машину в краткосрочную аренду, пока он им не нужен - это не про Россию. В нашей стране - это утопия.