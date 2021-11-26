Песков подтвердил продление контракта по газу для Сербии на полгода

Переговоры президентов России и Сербии в Сочи были детальными и дружескими, контракт по поставкам газа продлен на полгода, будет действовать прежняя, выгодная цена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вчера состоялся очень обстоятельный, конструктивный, дружеский и детальный разговор Владимира Путина с Александром Вучичем", - оценил пресс-секретарь президента РФ. "Главный вопрос для наших сербских друзей - это продление пока на полгода контракта по газу. Будет действовать зафиксированная там формула цены", - сообщил он.

"Ценообразование у долгосрочных контрактов газа происходит по формуле цены, которая зиждется в том числе на цене нефти и нефтепродуктов и коренным образом отличается от ценообразования на спотовых рынках", - продолжил Песков, отметив, что Сербия полгода будет получать газ по весьма выгодной цене, это поможет пройти зимний период.

"А за этот период спокойно хозяйствующие субъекты согласуют условия контракта", - заключил пресс-секретарь президента России.