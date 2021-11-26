Президент Беларуси прибыл в лагерь беженцев на границе с Польшей

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в лагерь беженцев, который расположен недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что Лукашенко провел осмотр лагеря. Он выступил с речью перед находящимися там мигрантами. Глава государства обратился к властям Польши с просьбой пропустить беженцев в Германию. По мнению белорусского президент, "тогда проблема кризиса на границе будет решена".

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши разгорелся в начале ноября. Польской стороне пришлось закрыть пограничный переход, чтобы не допустить нелегальных мигрантов с Ближнего Востока на свою территорию.