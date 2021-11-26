Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал польские власти пропустить беженцев, которые находятся на белорусско-польской границе, в Германию. Соответствующее заявление он сделал во время визита в лагерь беженцев.

"Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки", - заявил Лукашенко, чьи слова приводит агентство ТАСС.

По мнению главы Беларуси, эти действия позволили бы решить кризис на границе стран.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши разгорелся в начале ноября. Польской стороне пришлось закрыть пограничный переход, чтобы не допустить нелегальных мигрантов с Ближнего Востока на свою территорию.