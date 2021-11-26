Путин на встрече с Алиевым и Пашиняном призвал избегать опасных инцидентов

Прошел год с острой фазы конфликта и сделано уже немало, оценил Путин. "К сожалению, еще не все вопросы урегулированы, - заметил он. - Знаю об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения, и все эти вещи требуют внимания с нашей стороны".

"Ради этого мы с вами, в том числе, и сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - заявил российский лидер. При этом он констатировал, что уже хорошо - никаких крупномасштабных боевых действий не происходит. "За это время при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тысячи человек уже вернулись к местам постоянного проживания", - продолжил он. Создана хорошая мониторинговая группа, работает миротворческий контингент, и по оценкам с обеих сторон делает это достойно, обеспечивает безопасные условия жизни. Действует и российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня, отметил Путин.

Но главное - создаются условия для будущей нормальной жизни, подчеркнул президент РФ. "Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять необходимые для всех решения", - объявил он.

"Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. А наоборот, мы должны стремится к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - призвал президент РФ лидеров Азербайджана и Армении. "Знаю, что в ближайшее время у вас намечена еще и встреча в Брюсселе, вы согласились приехать туда. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей для прямого общения, тем лучше", - подчеркнул он.