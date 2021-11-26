На МКАД полиция устроила погоню со стрельбой за BMW

На МКАД автомобилисты стали свидетелями настоящей полицейской погони со стрельбой и пожаром, передает "Москва 24".

Патруль пытался остановить BMW X5, водитель которого совершал резкие опасные маневры и создавал аварийные ситуации. Проезжая в окрестностях Бирюлева, водитель "бешеной" иномарки протаранил несколько машин, одна из них загорелась.

Полицейские были вынуждены открыть стрельбу, BMW остановился, только когда преследователи пробили покрышки. Нарушитель задержан, подробности ЧП уточняются.