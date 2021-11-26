Задержанный на МКАД наркокурьер оказался рецидивистом

Остановленный после погони со стрельбой на МКАД водитель оказался неоднократно судимым рецидивистом. Об этом молодой человек сам рассказал на первом допросе, кадры которого обнародовал портал "МВД Медиа".

"Испугался", - объяснил задержанный свое бегство от полиции во время проверки документов. Выяснилось, что в свои 23 года парень неоднократно имел проблемы с законом. По его словам, он уже был судим за незаконный оборот наркотиков и мошенничество, первый раз был привлечен к уголовной ответственности в 17-летнем возрасте.

Как уточняет официальный представитель МВД Ирина Волк, в BMW, которым управлял парень, нашли свертки с подозрительным веществом. Предположительно это может быть мефедрон.

Напомним, чтобы остановить нарушителя на BMW, полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам иномарки прямо на МКАД.