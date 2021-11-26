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26.11.2021 21:19
Рубрика: Происшествия

Задержанный на МКАД наркокурьер оказался рецидивистом

Текст: Сергей Бабкин

Остановленный после погони со стрельбой на МКАД водитель оказался неоднократно судимым рецидивистом. Об этом молодой человек сам рассказал на первом допросе, кадры которого обнародовал портал "МВД Медиа".

Фото: vesti.ru
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"Испугался", - объяснил задержанный свое бегство от полиции во время проверки документов. Выяснилось, что в свои 23 года парень неоднократно имел проблемы с законом. По его словам, он уже был судим за незаконный оборот наркотиков и мошенничество, первый раз был привлечен к уголовной ответственности в 17-летнем возрасте.

Как уточняет официальный представитель МВД Ирина Волк, в BMW, которым управлял парень, нашли свертки с подозрительным веществом. Предположительно это может быть мефедрон.

Напомним, чтобы остановить нарушителя на BMW, полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам иномарки прямо на МКАД.

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