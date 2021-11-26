Якутский биопрепарат от COVID-19 начали поставлять в больницы

Партия биопрепарата "Бетукладин", разработанного якутским учеными, начала поступать в региональные больницы. Биологически активная добавка на основе березы и ягеля предназначена для профилактики коронавируса, а также ускорения реабилитации пациентов, которые перенесли эту инфекцию.

Как сообщила РИА Новости заместитель гендиректора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова, после запуска большого производства препарат начнут продавать в аптеках Якутска.

Напомним, сначала научные сотрудники создавали лекарство для профилактики при лечении гепатита и туберкулеза легких. Но клинические исследования показали, что препарат эффективен и при восстановлении после COVID-19. В ноябре Роспотребнадзор сертифицировал разработку якутских ученых.