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26.11.2021 17:51
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В пятницу, 26 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" начался десятый форум для молодых IT-специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это один из 116 хакатонов, которые пройдут до 2024 года по всей стране при поддержке Министерства экономического развития, президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Российской ассоциации электронных коммуникаций. Старт работе в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Наступающее десятилетие - это время больших перемен, связанных с невиданным прежде масштабом технологических преобразований. И мы видим, как наших глазах ускоряются все процессы технологического развития. Нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, повсеместно внедрить технологии анализа больших данных. При этом планы развития промышленности, социальной сферы, транспорта, связи и телекоммуникаций, конечно, должны быть тесно увязаны со стратегиями внедрения искусственного интеллекта. Развитию этой сферы государство уделяет сегодня первостепенное внимание. Вы знаете, есть и специальные поручения Президента страны, его внимание к этому вопросу сегодня велико как никогда, - подчеркнул губернатор.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Он добавил, что стратегия внедрения искусственного интеллекта находит свое отражение в основных направлениях деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

На участие в хакатоне со всей страны заявилось более двухсот человек и 50 команд, 13 из которых - от Самарской области. Молодым разработчикам за 48 часов предстоит решить два кейса от Минприроды и Минздрава России.

Первый кейс направлен на защиту редких видов животных. На основании представленных дата-сетов участникам нужно будет создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров и дальневосточного леопарда.

Использование фотоловушек для автоматической съемки видов животных в дикой природе - один из самых эффективных инструментов мероприятий по сохранению биоразнообразия. Эти устройства позволяют проводить точный мониторинг больших участков природных территорий в беспрецедентных масштабах. Однако фотоловушки генерируют слишком большой объем данных, что сильно затрудняет их анализ.

Благодаря последним разработкам в области машинного обучения и компьютерного зрения возможно получить инструменты для распознавания не только видов животных, но и отдельных особей. Появление подобных алгоритмов поможет решению более глобальных задач распознавания всех отдельных особей особо охраняемых видов животных.

Решение кейса должно представлять собой прототип системы, способной на основе загружаемых неразмеченных данных определить вид животного. Дополнительная задача - способность модели определить конкретную особь - тигрицу Принцессу.

- Сохранение природных богатств нашей страны и ее биологического разнообразия - это ключевая задача нашего министерства. Именно с этой целью созданы заповедники, национальные парки. В рамках национального проекта "Экология" мы создаем новые особо охраняемые природные территории, расширяем границы существующих, - приводит слова первого замминистра природных ресурсов и экологии России Константина Цыганова пресс-служба Правительства Самарской области. - Принятия первоочередных мер требует восстановление популяции дальневосточных леопардов и амурских тигров. Всего в нашей стране насчитывается около 600 особой этих хищников. Эти животные являются символами красоты и силы нашей природы. И их судьба волнует специалистов всего мира, где они обитают. Поэтому в рамках нашего задания мы предлагаем создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров и дальневосточного леопарда, а также обучить нейросеть распознавать конкретную особь - тигра Принцессу, которую опекает чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший. Именно вы будете учить машины взаимодействовать с животным миром и бережно относиться к природе.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Второй кейс направлен на спасение жизней с помощью искусственного интеллекта. На основании представленных дата-сетов, содержащих анонимизированные данные МИС ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России за 2019 год, необходимо разработать модель машинного обучения, способную прогнозировать риски летального исхода у пациентов, находящихся на стационарном лечении, и выявлять факторы, коррелирующие с целевым признаком.

Своевременное выявление пациентов группы высокого риска позволит вовремя принять необходимые меры по предотвращению состояний, приводящих к необратимым последствиям для здоровья пациентов или угрожающих их жизни. Кроме того, профилактика осложнений снизит финансовую нагрузку на систему здравоохранения.

- Кейсы сложные.  И, как показал опыт предыдущих хакатонов, наши участники очень ответственно подходят к решению задач и предлагают интересные, достойные прототипы, - цитирует слова генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова пресс-служба Правительства Самарской области.

По мнению Дмитрия Азарова, участники хакатона "строят мосты в будущее".

- Именно вы, опираясь на технологические заделы, используя разработки отечественных инновационных компаний, стартапов и математических школ, способны поставить технологии искусственного интеллекта на службу людям, - уверен губернатор. - Сегодняшний хакатон ставит две задачи: защита редких животных и спасение жизни с помощью искусственного интеллекта. В условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции этот кейс имеет особое значение. Новые технологические решения сегодня активно внедряются в различных странах и во многих России. Самарская область - не исключение.

Глава региона поблагодарил партнеров и организаторов хакатона, а всем участникам пожелал "удачного мозгового штурма, вдохновения, творческих озарений и прорывных решений".

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