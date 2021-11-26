Суд передал государству имущество экс-главы Удмуртии на 120 млн рублей

В Удмуртии суд вынес решение об обращении в доход государства имущества бывшего главы региона Александра Соловьева. Таким образом было удовлетворено исковое заявление Генеральной прокуратуры России, сообщила пресс-служа ведомства.

Речь идет об имуществе стоимостью свыше 120 миллионов рублей: квартирах, нежилых помещениях, машинах, участках земли, памятных знаках и коллекционных монетах, принадлежащих самому Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам.

В сообщении говорится, что вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, Соловьев с 2007-го по 2016 год имел не предусмотренный законом и превышающий официальную зарплату доход, и скрывал его от декларирования. При этом большую часть объектов недвижимости Соловьев оформлял на свою дочь - Евгению Сирик, которая, по данным ФНС, не имела легального заработка. Теперь собственность экс-главы и его родных принадлежит государству. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Как уже рассказывала "РГ", бывшего главу Удмуртии Александра Соловьёва задержали в апреле 2017 года по обвинению в коррупции. В октябре 2020 суд признал его виновным и приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. В марте этого года Соловьёва освободили по состоянию здоровья.