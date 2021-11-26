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26.11.2021 09:22

На магистральном нефтепроводе в Томской области установлены новые узлы запорной арматуры

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по замене узлов запорной арматуры (УЗА) линейной части магистрального нефтепровода (МН) Александровское - Анжеро-Судженск.

Монтаж нового оборудования проводился на территориях камер приема-пуска средств очистки и диагностики подводных переходов МН в Томской области. Цель выполненных работ - обеспечение требований промышленной безопасности в процессе транспортировки нефти.

В рамках работ по техническому перевооружению линейной части МН Александровское - Анжеро-Судженск было смонтировано шестнадцать узлов запорной арматуры, в том числе линейные шиберные и клиновые задвижки с взрывозащищенным электроприводом. Электрический привод применяется для своевременного закрытия и открытия запора задвижки, удерживает его в промежуточном положении, если того требует технология, а также осуществляет автоматическое отключение задвижки в момент аварий.

Вся установленная запорная арматура отечественного производства. Назначенный ресурс работы задвижек составляет не менее 3000 циклов, а полный ресурс - не менее 5000 циклов. Оборудование, выработавшее свой эксплуатационный срок, было демонтировано.

В ходе работ по замене УЗА также были обустроены новый фундамент, площадки обслуживания задвижек, заменены силовые и контрольные кабели.

В целях мониторинга качества на всех этапах строительных работ выполнялся визуальный и измерительный ультразвуковой радиографический контроль сварных соединений. Всё применяемое оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия федеральным нормам промышленной безопасности, пожарной безопасности и нормативным документам ПАО "Транснефть".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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