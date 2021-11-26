СК возбудил дело о халатности после ЧП на шахте "Листвяжная"

По версии СК, в ноябре этого года инспекторы "ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте". В ведомстве Александра Бастрыкина говорят, что ими уже установлено, что инспекторы без фактической проверки этого штрека составили акты о его проверке.

Сейчас с участием задержанных проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Так же в СК подтвердили, что решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшнее утро по уголовному делу изъято большое количество различной документации, электронных носителей, которые могут иметь значение для уголовного дела, проходят обыски и допрашиваются свидетели, в числе которых инженерно-технические работники.