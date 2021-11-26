Путин выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров на "Листвяжной"

Президент вчера, 25 ноября, до ночи и сегодня находится на связи с губернатором Кузбасса, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин до поздней ночи и сегодня находится в постоянном контакте с Цивилевым, получает всю информацию", - сказал Песков. "Он получил также и печальную информацию, что шахтеры, которые внизу, погибли, и радостную информацию, что удалось обнаружить живым одного спасателя", - добавил он.

"Президент Путин присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с трагедией и гибелью наших шахтеров", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков также заметил, что пока в планах президента посещения Кемерова нет. "Там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших и так далее, поэтому там сейчас время очень горячее", - объяснил он.