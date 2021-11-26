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26.11.2021 13:37
Рубрика: Происшествия

У выжившего в шахте спасателя диагностировали отравление угарным газом

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России Александр Заковряшин, самостоятельно выбравшийся сегодня из шахты "Листвяжная", прошел обследование в больнице.
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- В данный момент Александр госпитализирован с отравлением угарным газом средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь, - сообщает МЧС России.

Заковряшин считался пропавшим при проведении поисково-спасательных работ в шахте "Листвяжная" после взрыва метана. Сегодня утром его наградили посмертно Орденом Мужества.

Однако, проведя ночь под завалами, спасатель сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи.

- Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди, - отметил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, навестивший пострадавшего коллегу в больнице.

Чуприян подчеркнул, что, несмотря на риск, горноспасатели продолжают работать на "Листвяжной". Они проводят забор проб, разведку и исследование разрушений шахты.

 

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