У выжившего в шахте спасателя диагностировали отравление угарным газом

Помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России Александр Заковряшин, самостоятельно выбравшийся сегодня из шахты "Листвяжная", прошел обследование в больнице.

- В данный момент Александр госпитализирован с отравлением угарным газом средней тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь, - сообщает МЧС России.

Заковряшин считался пропавшим при проведении поисково-спасательных работ в шахте "Листвяжная" после взрыва метана. Сегодня утром его наградили посмертно Орденом Мужества.

Однако, проведя ночь под завалами, спасатель сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи.

- Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди, - отметил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, навестивший пострадавшего коллегу в больнице.

Чуприян подчеркнул, что, несмотря на риск, горноспасатели продолжают работать на "Листвяжной". Они проводят забор проб, разведку и исследование разрушений шахты.

JSVIDE2