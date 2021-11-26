В Новосибирской области приостановили работу кафе, где отравились люди

Суд приостановил на 30 суток работу магазина-кафе "Суши Хаус" в Татарске Новосибирской области, где отравились 48 человек.

Поводом для привлечения владельца кафе к административной ответственности по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) стали нарушения, выявленные в ходе прокурорской проверки.

20 и 21 ноября в Татарскую центральную районную больницу обратились более 30 местных жителей с жалобами на плохое самочувствие. Им был поставлен диагноз: "острая кишечная инфекция, гастроэнтерит" (позднее число пострадавших увеличилось до 48). При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты в магазине-кафе "Суши-Хаус".

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, получив информацию из территориального отдела Роспотребнадзора, 22 ноября Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас выехал на место происшествия для оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что индивидуальный предприниматель допустил ряд нарушений. В частности, на участке порционирования, упаковки и формирования блюд отсутствует бактерицидное оборудование, в помещениях, предназначенные для приготовления пищи, не проводится своевременная уборка - в цехе грязно, на полу мусор. Также в кафе не осуществляется предусмотренный правилами производственный контроль - нет ни собственной лаборатории, ни заключенных с аккредитованными лабораториями договоров на проведение исследований, ни протоколов о лабораторных исследований продукции за 2021 год.

Как писала "РГ", Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области по факту отравления жителей Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщили "РГ" в Татарском районном суде, в ходе судебного заседания индивидуальный предприниматель признал вину в совершении административного правонарушения. Суд, с учетом смягчающего обстоятельства, назначил ИП Тырышкину И.В. наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.