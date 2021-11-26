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26.11.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе из шахты подняли на поверхность шесть тел

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кемеровские спасатели смогли поднять из забоя тела шести погибших при взрыве на шахте "Листвяжная".

Фото: СК РФ/ РИА Новости
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- Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность 6 тел - 3 горняков (двое из них опознаны) и 3 спасателей (их имена известны), - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Дальнейшие поисковые работы в шахте пока невозможны из-за высокой концентрации метана. Горноспасатели планируют изолировать участок горных выработок объемом 257 тысяч кубометров, который после этого должен естественным образом заполнится метаном. Ожидается, что за трое суток уровень газа повысится до 20 процентов, в результате опасность взрыва снизится. Тогда поисковые работы на шахте возобновятся.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин отметил, что после взрыва на "Листвяжной" задержаны 5 человек. Среди них директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также сотрудники Ростехнадзора, проводившие проверку на шахте неделю назад.

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