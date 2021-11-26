Новости

Карпин назвал "нормальным" жребий сборной России в стыках ЧМ-2022 20:01
Генсек НАТО: Принцип коллективной обороны не распространяется на Украину 19:58
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку 19:55
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую корону 19:55
В Росстате рассказали, когда появятся результаты сельхозмикропереписи 19:48
Власти Кузбасса выплатят по 250 тысяч родным погибших шахтеров 19:44
На Дону проверят "глушители" для регистраторов в автомобилях ГИБДД 19:39
Павлюченко - Ходыкин лидируют после короткой программы на Гран-при в Сочи 19:30
Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже 73 долларов 19:11
В КЧР завели дело после ликвидации двоих боевиков 19:08
Собянин перевел четыре ковидных стационарах в обычный режим 19:06
В Минздраве рассказали, какие прививки снижают риск развития деменции 18:53
В России может появиться новый профессиональный праздник 18:45
Выпускникам без опыта работы трудоустроиться станет легче 18:27
Суд передал государству имущество экс-главы Удмуртии на 120 млн рублей 17:55
Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь" 17:54
Сухопутные войска получат 20 танков "Армата" до конца года 17:52
Гинцбург: Говорить о необходимости модификации "Спутника V" под "африканский" штамм рано 17:51
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе 17:45
В Москве создан народный мемориал в память о погибших в шахте "Листвяжная" 17:44
Читатели "РГ" рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 17:41
Названы условия для оформления больничного в платной клинике 17:31
"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет долга 17:29
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная" 17:29
РФ и Беларусь займут общую позицию на Ассамблее МПС по миграционному кризису 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 19:44
Рубрика: Происшествия

Власти Кузбасса выплатят по 250 тысяч родным погибших шахтеров

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Семьи горняков, погибших при взрыве в шахте "Листвяжная", получат по 250 тысяч рублей компенсаций от правительства Кузбасса и муниципалитетов.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная"

- Материальная помощь от местных властей также будет оказана всем пострадавшим при аварии на шахте, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Госпитализированным шахтерам будет выплачено по 100 тысяч рублей от области и 50 тысяч рублей от района. Находящимся на амбулаторном лечении по 50 тысяч рублей от области и 25 тысяч рублей от района соответственно.

За каждым из родственников будет закреплен работник социальной службы для оперативной всесторонней помощи. Всем работникам "Листвяжной" будет выплачиваться полная зарплата.

Как уже сообщала "РГ", ранее руководство шахты "Листвяжная" приняло решение дополнительно выплатить семьям погибших шахтеров по 2 миллиона рублей.

- Каждому из близких родственников погибшего, находящегося у него на иждивении, также будет выплачено по 1 миллиону рублей, - сообщила "РГ" представитель компании представитель компании "СДС-Уголь" Татьяна Думенко.

Размеры выплат пострадавшим при взрыве шахтерам Татьяна Думенко озвучить не смогла.

Российский Красный Крест и региональное отделение в Кузбассе открыли централизованный сбор средств для адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте "Листвяжная".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Аварии на шахтах Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Главное сегодня

Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана