Власти Кузбасса выплатят по 250 тысяч родным погибших шахтеров

Семьи горняков, погибших при взрыве в шахте "Листвяжная", получат по 250 тысяч рублей компенсаций от правительства Кузбасса и муниципалитетов.

- Материальная помощь от местных властей также будет оказана всем пострадавшим при аварии на шахте, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Госпитализированным шахтерам будет выплачено по 100 тысяч рублей от области и 50 тысяч рублей от района. Находящимся на амбулаторном лечении по 50 тысяч рублей от области и 25 тысяч рублей от района соответственно.

За каждым из родственников будет закреплен работник социальной службы для оперативной всесторонней помощи. Всем работникам "Листвяжной" будет выплачиваться полная зарплата.

Как уже сообщала "РГ", ранее руководство шахты "Листвяжная" приняло решение дополнительно выплатить семьям погибших шахтеров по 2 миллиона рублей.

- Каждому из близких родственников погибшего, находящегося у него на иждивении, также будет выплачено по 1 миллиону рублей, - сообщила "РГ" представитель компании представитель компании "СДС-Уголь" Татьяна Думенко.

Размеры выплат пострадавшим при взрыве шахтерам Татьяна Думенко озвучить не смогла.

Российский Красный Крест и региональное отделение в Кузбассе открыли централизованный сбор средств для адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте "Листвяжная".