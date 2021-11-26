Врач: Выбравшийся из шахты "Листвяжная" спасатель ничего не помнит

Помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России Александр Заковряшин не помнит, как смог выбраться из шахты "Листвяжная".

- Он ничего не помнит, - цитирует РИА Новости заместителя главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александра Агаларяна. - Он потерял сознание, два раза терял сознание. Как он вышел, он толком пока объяснить не может, может быть, это связано с шоком.

Врач отметил, что спасатель пока не может оценить то, что происходило с ним в шахте.

Как уже сообщала "РГ", у Заковряшина диагностировано отравлением угарным газом средней тяжести. Он считался пропавшим при проведении поисково-спасательных работ в шахте "Листвяжная" после взрыва метана. Сегодня утром спасателя наградили посмертно Орденом Мужества. Но оказалось, что он провел ночь под завалами в загазованной шахте, а утром смог выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи.