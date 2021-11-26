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26.11.2021 16:22
Рубрика: Происшествия

Выживший в кузбасской шахте спасатель рассказал о своем самочувствии

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России Александр Заковряшин, самостоятельно выбравшийся сегодня из шахты "Листвяжная", рассказал о своем самочувствии.

Фото: Александр Патрин/ РИА Новости
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев связался с лечащими врачами Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров и попросил сообщить о состоянии Заковряшина, который уже около двух часов находится в стационаре.

- Состояние тяжелое, нестабильное, обусловлено переохлаждением второй степени и обезвоживанием, - пояснил врач Андрей Богданов. - Но давление у пациента стабильное, он находится в сознании.

Глава региона попросил передать трубку лично Александру Заковряшину.

- Я чувствую себя хорошо. Здесь высококвалифицированные врачи, внимательные персонал, меня полностью обследовали, назначили лечение, - поблагодарил медиков спасатель.

Александр Заковряшин заявил губернатору, что не считает себя героем.

- Настоящие герои - те, кто остались там, - сказал горноспасатель. - Я боролся за свою жизнь. На моем месте каждый бы это делал. Не вижу в этом ничего удивительного.

Как выяснилось, выживший в шахте Заковряшин до сих не смог поговорить со своей женой, которой еще утром объявили о его гибели. У спасателя нет мобильного телефона.

Сергей Цивилев попросил медиков немедленно соединить чудом спасшегося пациента с его семьей, чтобы они смогли пообщаться.

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