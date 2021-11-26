Симпозиум к 150-летию Рахманинова планируют провести на Культурном форуме

Симпозиум пройдет в рамках Культурного форума в Санкт-Петербурге в 2023 году - в год, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

"В рамках санкт-петербургского Культурного форума туда съедутся все ведущие исследователи и историки, исследователи творчества Рахманинова. Будут проведены итоги, что происходит с наследием Рахманинова сегодня", - сообщил ТАСС директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Также Брызгалов рассказал о том, что ведутся переговоры с Библиотекой Конгресса США по вопросу обмена цифровыми копиями эпистолярного наследия Рахманинова.

Архивный фонд Рахманинова в Музее музыки насчитывает около 3,6 тыс. единиц хранения. Туда входят музыкальные рукописи, издания, письма и документы и мемориальные предметы.