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26.11.2021 17:39
Рубрика: Культура

Симпозиум к 150-летию Рахманинова планируют провести на Культурном форуме

Текст: Наталья Соколова
Симпозиум пройдет в рамках Культурного форума в Санкт-Петербурге в 2023 году - в год, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"В рамках санкт-петербургского Культурного форума туда съедутся все ведущие исследователи и историки, исследователи творчества Рахманинова. Будут проведены итоги, что происходит с наследием Рахманинова сегодня", - сообщил ТАСС директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Фото: <a href="https://ivanovka-museum.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Музей-заповедник С. В. Рахманинова</a>
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Также Брызгалов рассказал о том, что ведутся переговоры с Библиотекой Конгресса США по вопросу обмена цифровыми копиями эпистолярного наследия Рахманинова.

Архивный фонд Рахманинова в Музее музыки насчитывает около 3,6 тыс. единиц хранения. Туда входят музыкальные рукописи, издания, письма и документы и мемориальные предметы.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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