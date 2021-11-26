Столичного треш-блогера поймали в Санкт-Петербурге

Блогер, справивший нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, размещенного на памятном стенде в столичном районе Измайлово, задержан в Санкт-Петербурге, куда он сбежал после разгоревшегося скандала. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что отловили его сотрудники московской полиции, теперь предстоит более детальное дальнейшее разбирательство.

Блогер - молодой человек 2002 года рождения, кощунственное видео он разместил в интернете, но реакция зрителей оказалась совсем иной, на которую он рассчитывал. Испугавшись, он пустился в бега, но его нашли.

Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ - "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Так называемое "творчество" этого человека может обойтись ему в пять лет тюрьмы.