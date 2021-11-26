В Петербурге спустили на воду новый корабль противоминной обороны

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду корабля противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шлемов".

Начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ Ильяс Шигапов отметил уникальность кораблей данного проекта. По его словам, уникальность в том, что корпус полностью композитный, цельнолитой, все механизмы маломагнитны. То есть, для магнитных мин он практически незаметен.

"Анатолий Шлемов" был заложен в июле 2019 года, а две недели назад его вывели из цеха. Относится к новому поколению минно-тральных сил и предназначен для борьбы с морскими минами, которые могут находиться как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. Для борьбы с минами могут применяться различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" был передан ВМФ в 2016 году. В конце 2018 года ВМФ получил второй по счету и первый серийный корабль этого проекта - морской тральщик "Иван Антонов". Сейчас в эллингах завода в разной степени готовности находятся еще три корабля этого проекта.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - 10 м, полная скорость хода - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.

Вице-адмирал Анатолий Федорович Шлемов, имя которого присвоено новому кораблю, внес большой вклад в сохранение и преумножение сил отечественного Военно-морского флота.

Родился он 14 октября 1964 года в семье военного моряка, занимавшегося исследованием прочности и боевой защиты кораблей. С отличием окончил Нахимовское военно-морское училище в Ленинграде, затем кораблестроительный факультет Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского и Военно-морскую академию.

В 1987 году был переведен в Главное управления кораблестроения ВМФ, где служил старшим офицером группы отдела подводных лодок, начальником группы, заместителем начальника и начальником отдела подводных лодок. В 1996 году назначен заместителем начальника Управления кораблестроения ВМФ. В 1998 году стал начальником Управления кораблестроения ВМФ.

Известно, что 1990-е годы для ВМФ были очень тяжелыми. И во многом благодаря Шлемову кораблестроительную отрасль сохранить все-таки удалось. Флот постепенно стал пополняться кораблями и подводными лодками новых проектов. Вплоть до своей кончины в 2018 году Анатолий Федорович активно трудился в интересах ВМФ, а затем и Объединенной судостроительной корпорации.