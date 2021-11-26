В Псковской области введут удаленку для непривитых студентов

В Псковской области студенты, которые не прошли полный курс вакцинации, смогут продолжить учебу в удаленном формате. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Напомним, в начале недели управление Роспотребнадзора Псковской области опубликовало постановление, согласно которому первым компонентом вакцины совершеннолетние студенты должны привиться к 10 декабря, вторым - к 10 января.

Разъясняя эту норму глава региона заявил, что те студенты, кто не пройдет курс вакцинации, будут учиться дистанционно и учебные заведения должны создать для этого все условия.

Псковская область входит в десятку регионов с самой сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Однако последние две недели заболеваемость начала снижаться и власти осторожно заговорили о выходе на плато.

В связи с некоторым улучшением обстановки жителям региона дали небольшое послабление - заполняемость залов в театрах и кинотеатрах разрешено увеличить с нынешних 50 до 70 процентов. Требование о том, что зрители смогут проходить в зал только по предъявлению антиковидных документов, сохраняется.