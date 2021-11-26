Власти Петербурга объяснили перенос введения QR-кодов в магазинах и кафе

Перенос введения QR-кодов в непродовольственных магазинах и кафе Петербурга с 1 на 27 декабря вызвал широкий общественный резонанс. В Смольном объяснили причину такого решения двумя факторами.

Как следует из релиза, распространенного пресс-службой администрации Петербурга, отсрочка по времени дает гражданам возможность закончить цикл вакцинации. Дело в том, что по изначальному тексту постановления предполагалось, что попасть с 1 декабря, например, в кафе, смогут лишь те, кто сделал обе прививки, а граждане, только начавшие курс, будут должны дополнительно предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Вторая причина - эпидемиологическая ситуация в городе внушает определенный оптимизм. Например, накануне в Петербурге было подтверждено 1538 новых случаев заболевания. В то время как, 12 ноября был выявлен 3421 новый заболевший, 18 ноября - 2645.

Правда, в Смольном предупреждают, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то ограничения будут усиливаться.

Стоит отметить, что городские власти уже предупредили об усилении противокоронавирусных мер с 27 декабря по 9 января.