В Калмыкии из-за вспышки гонконгского гриппа ввели карантин для детей

В Элисте и Целинском районе Калмыкии из-за вспышки гонконгского гриппа A(H3N2) для учащихся дошкольных учреждений введен карантин, а школьники переведены на дистанционный формат обучения.

Постановлением главного государственного санитарного врача республики Джангара Санджиева, также отменены все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия. По данным управления Роспотребнадзора по Калмыкии, за три дня заболеваемость среди детей выросла в 2,8 раза.

"По результатам лабораторного исследования заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа A(H3N2) и аденовирусной инфекцией. Среди заболевших 82 процента составляют учащиеся общеобразовательных школ", - говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, в регионе выявлено более 1300 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Из них 18 человек госпитализировано, но заболевание у всех протекает в легкой и средней степени тяжести. Ранее сообщалось о госпитализации 13 человек.

Отметим, что гонконгский грипп - это разновидность азиатского вируса гриппа типа А(H3N2). Своей известностью заболевание обязано вспышке пандемии 1968 года в Гонконге. Особенностью данной разновидности гриппа является его стремительное развитие. Симптомы - температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всем теле. Признаки заболевания начинают проявляться уже через один-два дня после заражения.